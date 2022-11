IMPLANET signe un contrat exclusif de distribution pour la France du scalpel chirurgical à ultrasons de SMTP Technology Co.

o SMTP Technology Co. est une société chinoise spécialisée dans la fabrication et la vente d'équipements chirurgicaux à ultrasons, filiale de Sanyou Medical



o Accord de distribution exclusif auprès des centres de soins en France



Bordeaux, Boston, le 22 novembre 2022 - 18h00 CET : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux, annonce aujourd’hui la signature d’un accord avec SMTP Technology Co., société de haute technologie médicale spécialisée dans la fabrication et la vente d'équipements chirurgicaux à ultrasons, pour la distribution exclusive en France de son scalpel chirurgical à ultrasons de dernière génération.



