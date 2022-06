Implanet renouvelle avec la société Nice & Green une ligne de financement obligataire convertible en actions

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu



o Accélération des ventes en direct en Europe

o Déploiement des partenariats stratégiques avec SeaSpine et ulrich medical



Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « Le renouvellement de ce financement avec Nice & Green a pour objectif de poursuivre la sécurisation de notre trésorerie pour les douze mois à venir, ce qui nous permettra de nous focaliser sur l’amélioration de la performance opérationnelle du Groupe. Après quatre trimestres consécutifs de croissance, nous souhaitons accélérer nos ventes en direct sur les principaux marchés, ainsi que les synergies commerciales, technologiques et économiques avec l’intégration de la société OSD. Nous souhaitons également développer plus en avant la mise en oeuvre opérationnelle des partenariats stratégiques avec SeaSpine et ulrich medical, qui au-delà de la reconnaissance internationale de la valeur médicale apportée par nos produits, constituent des vecteurs importants de croissance des ventes. »