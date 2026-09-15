Implanet réduit sa perte opérationnelle au premier semestre

La société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux destinés à la chirurgie orthopédique a poursuivi sa croissance au premier semestre 2026, avec un chiffre d'affaires en hausse de 23 % à 7,13 millions d'euros, contre 5,81 millions un an plus tôt. Implanet enregistre ainsi un huitième trimestre consécutif de progression de son activité.

Les ventes d'implants rachidiens ont augmenté à 4,81 millions d'euros, contre 3,99 millions au premier semestre 2025, portées notamment par le système de fixation postérieure hybride JSS, dont les ventes ont doublé. L'activité de distribution de matériel médical, qui comprend le bistouri à ultrasons SMTP, a de son côté progressé de 27 %, à 2,31 millions d'euros.

La croissance a concerné l'ensemble des zones géographiques, avec une dynamique particulièrement soutenue aux États-Unis, où les ventes ont bondi de 54 % à 2,44 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a également progressé de 13 % en France, à 2,62 millions, et de 9 % dans le reste du monde, à 2,07 millions.

Cette hausse de l'activité s'est accompagnée d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle. La marge brute a progressé de 39 %, à 4,24 millions d'euros, tandis que le taux de marge s'est établi à 59,5 %, contre 52,5 % un an auparavant. Malgré l'accélération des investissements dans les ventes et le marketing, qui a entraîné une hausse des charges d'exploitation, la perte opérationnelle a été ramenée à 1,87 million d'euros, contre 2,14 millions un an plus tôt.

Le résultat net reste en revanche déficitaire et ressort à -2,14 millions d'euros, contre -2,10 millions au premier semestre 2025, pénalisé notamment par une perte de change.

Implanet disposait par ailleurs d'une trésorerie de 1,01 million d'euros à fin juin. Compte tenu de ses perspectives d'activité et des facilités de paiement obtenues auprès de Sanyou Medical, la société estime pouvoir couvrir ses besoins de financement pour les douze prochains mois.

Pour la suite de l'exercice, Implanet entend accélérer son développement aux États-Unis et poursuivre le déploiement de ses gammes en France et à l'international. La société prévoit notamment d'étendre la distribution de la plateforme JAZZ en Chine et de développer son offre dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la cobotique et de la robotique appliquées à la chirurgie.