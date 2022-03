IMPLANET publie ses résultats financiers 2021 et fait le point sur cette année transformante

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu



o Succès du repositionnement stratégique : renforcement du Rachis (+62% en 2021) avec l’acquisition d’OSD et la cession de l’activité Genou MADISON[TM]

o Forte progression de la marge brute de +46% à 3,72 M€

o Amélioration du résultat net de +22%



IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux, annonce ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 et arrêtés par le Conseil d’Administration du 14 mars 2022.