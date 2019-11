Implanet participe au 14ème Congrès Annuel de la Société Allemande de Chirurgie Rachidienne (DWG)

Bordeaux, Boston, le 27 novembre à 17h45 : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible au PEA-PME ; OTCQX : IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants chirurgicaux du genou, annonce sa participation au 14ème Congrès Annuel de la Société Allemande de Chirurgie Rachidienne (DWG) qui se tiendra du 28 au 30 novembre à Munich en Allemagne.La participation d'Implanet à ce congrès, stand n°35 (Hall 2), sera l'occasion pour les équipes de présenter aux chirurgiens allemands les dernières évolutions de sa plateforme JAZZ®, avec JAZZ® Evo et JAZZ® Cap, dernière génération d'implants développée pour répondre aux contraintes des indications de fusion vertébrale chez l'adulte. Ce marché, ciblé par Implanet au travers de sa filiale allemande, est le plus important d'Europe et représente environ 300 millions de dollars.Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu