Implanet obtient l'homologation de la prothèse totale de genou MADISON par la TGA en Australie

o Reconnaissance de la gamme d'implants développée par Implanet pour adresser un marché à fort potentiel

o Nouvelle étape franchie pour la commercialisation de la prothèse MADISON dans le cadre du partenariat avec KICo



Bordeaux, Boston, le 12 avril 2021 - 17h45 CEST - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce l'homologation de sa prothèse totale de genou MADISON par la Therapeutic Goods Administration (TGA) pour une commercialisation en Australie.



Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet, déclare : « Cette nouvelle autorisation accordée par l'autorité de santé australienne vient conforter la valeur clinique de notre technologie propriétaire destinée à la chirurgie du genou tout en assurant le développement de notre activité sur l'un des marchés les plus porteurs. En phase avec notre plan stratégique visant à l'ouverture de nouveaux pays, cette homologation fait suite à celle accordée par la FDA, ainsi qu'au marquage CE valable jusqu'en mai 2024, et ouvre la voie à l'accomplissement de nouvelles étapes structurantes pour le Groupe. »