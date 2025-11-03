Implanet lève 4,49 millions d'euros via une augmentation de capital

(AOF) - Implanet a annoncé le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit de souscription annoncée le 9 octobre dernier. Grâce à cette opération, le groupe a levé 4,49 millions d'euros, par l'émission d'environ 17,943 millions d'actions nouvelles au prix de 0,250 euros par titre, représentant une décote de 29,2% par rapport au cours de clôture du 8 octobre. Les fonds levés vont permettre de renforcer la présence aux Etats-Unis de la société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux destinés à la chirurgie orthopédique.

En outre, le montant servira au déploiement des produits co-développés sur des zones géographiques stratégiques, à renforcer la dynamique de marché et de l'offre produits, ainsi qu'à finaliser l'enregistrement de produits existants dans le cadre du règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR) et des 510(k) de la FDA outre-Atlantique.

AOF - EN SAVOIR PLUS