Implanet lance le regroupement de ses actions

Regroupement d'actions par échange de 40 actions existantes d'une valeur nominale de 0,01 euro contre 1 action nouvelle d'une valeur nominale de 0,40 euroDate de début de l'opération de regroupement d'actions fixée au 2 janvier 2020Le regroupement d'actions prendra effet le 3 février 2020 (radiation de la cote des actions anciennes et cotation des actions nouvelles).Bordeaux, Boston, le 2 janvier 2020 à 8h00 : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible au PEA-PME ; OTCQX : IMPZY) (la « Société »), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants chirurgicaux du genou, annonce aujourd'hui le lancement du regroupement de ses actions par voie d'échange de 40 actions existantes contre 1 action nouvelle.Cet ajustement technique est purement arithmétique et sans impact sur la valeur des titres Implanet détenus en portefeuille par les actionnaires.Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu