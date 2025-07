Implanet: la gamme JAZZ homologuée en Chine information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 18:33









(Zonebourse.com) - Implanet annonce aujourd'hui l'obtention de l'homologation de sa gamme innovante JAZZ, dédiée à la fixation par bande dans le traitement des pathologies rachidiennes, par la CFDA en Chine.



Ce succès est le fruit d'un partenariat de distribution conclu en novembre 2022 entre Implanet et Sanyou Medical et marque une étape majeure dans ce partenariat stratégique.



Implanet rapporte que le système JAZZ pourra ainsi être utilisé en combinaison avec l'ensemble de la gamme de systèmes de fixation rachidienne déjà développés par Sanyou Medical, offrant ainsi aux chirurgiens chinois une solution chirurgicale hybride complète et unique sur ce marché.



' La pénétration du marché chinois, grâce à notre rapprochement avec la société SanYou Medical, est au coeur de notre stratégie depuis 2022. La puissance marketing et commerciale de SanYou Medical en Chine devrait rapidement donner de nouveaux moyens à Implanet pour accélérer son développement sur l'un de plus importants marchés mondiaux', a commenté Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet.





Valeurs associées IMPLANET 0,1690 EUR Euronext Paris +54,34%