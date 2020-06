Bordeaux, Boston, le 9 juin 2020 - 8h15 CEST - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce l'obtention du renouvellement du marquage CE de la part des autorités européennes pour toute sa gamme de prothèses de genou « MADISONTM», et ce pour une période supplémentaire de quatre ans.



Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet conclut : « Nous sommes heureux d'annoncer le franchissement de cette étape réglementaire clé et d'avoir sécurisé tous nos marquages CE jusqu'en 2024. Malgré un contexte difficile lié au Covid-19 et une réglementation sur les dispositifs médicaux de plus en plus exigeante, Implanet a su rester mobilisée et fournir aux autorités tous les éléments attestant de la qualité clinique de ses gammes de produits. Nous sommes par ailleurs toujours en négociation exclusive afin de céder l'activité genou, dont le développement est désormais davantage conforté avec ce renouvellement de marquage CE. Notre objectif suivant est d'accélérer notre croissance et de nous consacrer à 100% sur le traitement des pathologies rachidiennes, afin d'asseoir notre positionnement d'acteur puissant dans ce secteur, tant en France qu'à l'international. »