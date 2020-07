Implanet étend la propriété intellectuelle de JAZZ Cap® au Japon

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu



Bordeaux, Boston, le 16 juillet 2020 - 8h00 CEST : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd'hui que sa technologie JAZZ Cap® a été brevetée au Japon.



Ludovic Lastennet, Directeur Général d'IMPLANET, a commenté : « Le Japon représente le troisième plus grand marché du traitement des pathologies de la colonne vertébrale au monde derrière les Etats-Unis et la Chine. Il nous apparaissait primordial de protéger cette nouvelle génération de produits Jazz Cap® sur ce marché à fort potentiel. L'obtention de ce brevet est une étape importante pour le développement de notre solution, désormais couverte aux Etats-Unis, en Europe et au Japon, nous ouvrant par là même une opportunité majeure sur le marché japonais du rachis dégénératif. »