Implanet et SeaSpine annoncent l'homologation du Mariner Cap System aux Etats-Unis

Bordeaux, Boston, le 19 octobre 2020 - 17h45 CEST : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou et SeaSpine Holdings Corporation (NASDAQ : SPNE), annoncent aujourd'hui l'homologation du Mariner Cap System aux États-Unis, association de la vis pédiculaire SeaSpine Mariner® et de la technologie unique d'Implanet JAZZ Cap®.



Ludovic Lastennet, Directeur Général d'IMPLANET, a commenté : « L'homologation FDA du Mariner Cap System par SeaSpine est une avancée majeure du partenariat engagé il y a 18 mois et atteste de la valeur clinique de notre technologie propriétaire JAZZ®. Cet implant, désormais adapté au système Mariner® de SeaSpine, sera déployé dans les prochains mois et répond directement aux besoins d'innovation technologique du premier marché mondial pour le traitement des pathologies rachidiennes. Ce nouveau système permettra à SeaSpine d'apporter une offre différenciée et à forte valeur sur ce marché. La réussite de cette collaboration avec la concrétisation du Mariner Cap System fait écho à celle obtenue par notre solution JAZZ Cap® lors des premières chirurgies effectuées aux États-Unis dans des indications complexes chez l'adulte. »