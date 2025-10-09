Implanet : augmentation de capital destinée à déployer plus activement la stratégie

(AOF) - Implanet a annoncé le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d'un peu plus de 4,485 millions d’euros, par l’émission de 17 942 989 d’actions nouvelles au prix unitaire de 0,250 euro par titre. Le prix fait apparaître une décote de 29,2 % par rapport au cours de clôture du mercredi 8 octobre. Le montant de l’émission pourra être porté à un montant maximal de 5,158 millions d'euros, soit 20 634 437 actions nouvelles en cas d’exercice de la clause d’extension à hauteur de 15 % du montant initial.

Les fonds levés permettront à la société spécialisée dans les implants vertébraux destinés à la chirurgie orthopédique de déployer plus activement sa stratégie. Environ 44 % du montant total permettra de renforcer la présence de la société aux États-Unis, environ 30 % sera utilisé pour le déploiement des produits co-développés sur les zones géographiques stratégiques, 16 % pour le renforcement de la dynamique de marché et de l'offre produits et enfin 10 % pour la finalisation de l'enregistrement des produits existants dans le cadre du règlement européen sur les dispositifs médicaux.

L'augmentation de capital permet d'assurer une visibilité financière de plus de 12 mois dans la mesure où elle est garantie à 100 %.

AOF - EN SAVOIR PLUS