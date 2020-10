Implanet : Au T3, Implanet rattrape une partie du retard (+1%)

Au T3, Implanet rattrape une partie du retard (+1%)

Implanet a présenté un T3 2020 (1,75 M€) stable par rapport à 2019 (1,74 M€) : une véritable performance de la part d'Implanet eu égard à la situation sanitaire. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2020, le CA s'établit à 4,34 M€ en recul de 22% par rapport à 2019 (5,56 M€).

Opinion Achat Fort avec un TP de 1,44 €.

In Q3, Implanet made up part of the lost ground (+1%)

Implanet presented a Q3 2020 at € 1.75 million stable compared to 2019 (€ 1.74 million): a real performance from Implanet given the health situation. For the first nine months of fiscal year 2020, sales were € 4.34 million, down 22% compared to 2019 (€ 5.56 million). Strong Buy Opinion with a TP of €1.44.

Jean-Pierre LOZA

Financial Analyst

jploza@genesta-finance.com

+33 1.45.63.68.87