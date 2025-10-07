 Aller au contenu principal
IMPLANET annonce un chiffre d’affaires de 2,9 M€ au troisième trimestre 2025, en progression de +26%
Pour recevoir l'actualité d'Implanet en temps réel : implanet@newcap.eu

- Chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2025 de 8,7 M€, soit +36% par rapport à la même période l’année dernière
- Activité aux Etats-Unis en progression de +22% au T3 2025 et multipliée par 1,8 sur les 9 premiers mois de 2025 (versus 2024)
- Première exportation de JAZZ® en Chine depuis l’obtention de l’homologation par la CFDA pour un montant de 0,3 M€

Bordeaux, Boston, le 7 octobre 2025 - 8h00 CEST : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025, clos le 30 septembre 2025, et des neuf premiers mois de 2025.

