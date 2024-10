IMPLANET annonce un chiffre d’affaires de 2,3M€ au troisième trimestre 2024, en progression de 50%

Pour recevoir l'actualité d'Implanet en temps réel : implanet@newcap.eu



IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024, clos au 30 septembre 2024, et des neuf premiers mois de 2024.



Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « Nous publions un chiffre d’affaires trimestriel en forte croissance par rapport à celui de 2023. Les effets de la réorganisation de notre filiale américaine commencent à se matérialiser et confirment tout autant la valeur clinique de nos produits que la capacité de notre équipe locale à adresser ce marché stratégique. A cela s’ajoute les très bonnes performances de notre activité de distribution d’équipements médicaux qui, avec le partenariat signé avec elliquence, confirme être un véritable relais de croissance pour la Société. Nous estimons désormais être en ordre de marche pour poursuivre cette phase de croissance, tant en France qu’à l’international. Avec le soutien de notre actionnaire de référence et partenaire Sanyou Medical, nous entendons déployer notre stratégie à son plein potentiel afin de faire progressivement d’Implanet un acteur de référence de la chirurgie du rachis. »