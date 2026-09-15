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IMPLANET annonce ses résultats semestriels 2026
information fournie par Boursorama CP 15/09/2026 à 17:45
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Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « La croissance soutenue de notre activité au premier semestre s’accompagne d’une amélioration sensible de notre performance opérationnelle. La progression de 7 points de notre taux de marge brute, à 59,5%, nous permet de réduire notre perte opérationnelle de 13%, et ce, malgré l’accélération de nos investissements commerciaux. Ces investissements accompagnent le déploiement de JSS, le développement de nos activités aux États-Unis et, plus largement, l’élargissement progressif de notre offre grâce au partenariat avec Sanyou Medical. Nous entendons poursuivre cette dynamique dans les mois qui viennent, en conciliant développement commercial, maîtrise de nos coûts de structure et amélioration progressive de notre profil de rentabilité. »

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0,1726 EUR Euronext Paris -0,12%

1 commentaire

  • 17:59

    "perte de change" ?
    Il faut se couvrir, Monsieur ...

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