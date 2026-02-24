IMPLANET annonce ses résultats annuels 2025



- Chiffre d’affaires annuel 2025 en hausse de +33% à 12,5 M€

- Amélioration du résultat net des activités poursuivies de 16%



Bordeaux, Boston, le 24 février 2026 - 17h45 CET : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce aujourd’hui ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, et arrêtés par le Conseil d’Administration du 24 février 2026.



Prochain communiqué financier : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026, le 14 avril 2026 après bourse



Pour recevoir l'actualité d'Implanet en temps réel : implanet@newcap.eu