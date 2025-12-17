Implanet annonce les premières poses d'une gamme d'implants en Chine

(AOF) - Implanet a dévoilé la réalisation des premières poses du système Jazz en Chine. Cette gamme d’implants est dédiée à la fixation par bande dans le traitement des pathologies rachidiennes et bénéficie dans l’Empire du Milieu de l’appui de Sanyou Medical, un acteur reconnu disposant d’un réseau national solide et d’une expertise clinique éprouvée.

Pour Ludovic Lastennet, directeur général d'Implanet : " La réalisation des premières poses du système Jazz en Chine constitue une étape stratégique majeure pour Implanet. Elle vient concrétiser plusieurs années de collaboration étroite avec notre partenaire Sanyou Medical, depuis l'enregistrement réglementaire jusqu'au déploiement clinique. L'homologation obtenue auprès de la CFDA et les premières interventions réalisées avec succès témoignent de la reconnaissance de la valeur clinique du système Jazz sur un marché clé, qui représente le premier potentiel mondial en volumes ".

