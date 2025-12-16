IMPLANET annonce les premières interventions chirurgicales utilisant le système JAZZ® en Chine

Pour recevoir l'actualité d'Implanet en temps réel : implanet@newcap.eu



Bordeaux, Boston, le 16 décembre 2025 - 18h00 CET : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce la réalisation des premières poses du système JAZZ® en Chine.



Dans le cadre d’un partenariat de distribution conclu en novembre 2022, IMPLANET et Sanyou Medical ont mené à bien l’enregistrement de la gamme JAZZ® sur le marché chinois, premier marché au monde en termes de potentiel de volumes. La gamme JAZZ® est dédiée à la fixation par bande dans le traitement des pathologies rachidiennes et bénéficie en Chine, de l’appui de Sanyou Medical, acteur reconnu disposant d’un réseau national solide et d’une expertise clinique éprouvée.