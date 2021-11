IMPLANET annonce la cession de la gamme de prothèses de genou et son recentrage sur l’activité Rachis

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu



IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd’hui la finalisation de la vente au 29 octobre 2021 de son activité de prothèses de genou MADISONTM à la société SERF, du Groupe MENIX, pour un montant total de 5,0 M€ auquel s’ajoutera un complément de prix.



Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « Amorcé stratégiquement en 2020 et initié début 2021 avec l’acquisition de la société OSD, le recentrage autour de notre activité Rachis se concrétise avec la cession de notre gamme de prothèses de genou MADISONTM au groupe français MENIX. Cette opération va permettre à IMPLANET de concentrer 100% de ses ressources sur son activité historique. Notre objectif est désormais de devenir un acteur innovant et incontournable de la chirurgie du rachis et d’offrir aux chirurgiens et aux patients des produits d’excellence tant dans le traitement des grandes déformations pédiatriques que dans celui des pathologies dégénératives de l’adulte qui représentent la majorité des chirurgies sur nos marchés prioritaires. »