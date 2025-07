Implanet annonce l'obtention de l'homologation de sa gamme innovante JAZZ par la CFDA en Chine

Pour recevoir l'actualité d'Implanet en temps réel : implanet@newcap.eu



Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « L’obtention des certificats d’enregistrements de notre gamme JAZZ auprès de la CFDA, l’autorité sanitaire chinoise, marque un nouveau tournant majeur pour Implanet et atteste une nouvelle fois de la grande valeur clinique de notre technologie JAZZ®. La pénétration du marché chinois, grâce à notre rapprochement avec la société SanYou Medical, est au coeur de notre stratégie depuis 2022. La puissance marketing et commerciale de SanYou Medical en Chine devrait rapidement donner de nouveaux moyens à Implanet pour accélérer son développement sur l’un de plus importants marchés mondiaux. Ce partenariat démontre également notre capacité à développer des technologies de rupture répondant aux besoins d’innovation sur de nouveaux marchés. Il s’inscrit pleinement dans notre plan de développement stratégique à moyen terme, reposant à la fois sur le déploiement du modèle de ventes en direct en France, aux États-Unis et sur les marchés européens à fort potentiel, ainsi que sur le développement de partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs. Nous travaillons désormais sur le lancement commercial qui devrait intervenir au début du quatrième trimestre de cette année. ».