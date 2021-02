Implanet annonce avoir procédé à l'émission d'une nouvelle tranche d'obligations convertibles pour 0,5 million d'euros

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu



Bordeaux, Boston, le 24 février 2021 - 17h45 CET - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd'hui, dans le cadre du financement obligataire mis en place en mars 2018 avec European Select Growth Opportunities Fund (« ESGO »), l'émission d'une nouvelle tranche d'obligations convertibles en actions (les « OC ») d'un montant nominal de 500 k€ afin de financer le lancement commercial de la gamme de genou MADISONTM avec son partenaire KICo en Australie et aux États-Unis.



Comme indiqué dans notre communiqué du 9 novembre 2018, dans le cadre de la suspension d'un commun accord entre ESGO et la Société du programme d'obligations convertibles, ESGO conservait la possibilité de souscrire une ou plusieurs tranches pour un montant total maximum de 500 k€ à compter du 1er juin 2019, dans les conditions du programme présenté dans le communiqué de presse diffusé le 5 mars 2018 par Implanet.



Dans ce contexte, ESGO a exercé 50 Bons d'Émission visant l'émission de cette nouvelle tranche de 50 OC d'un montant nominal total de 500 k€.