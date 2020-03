Implanet accélère son développement en Allemagne et renforce son organisation

o Accélération du déploiement du modèle de vente en direct sur ce marché clé européen, estimé à plus de 300 millions de dollars

o Nomination de Stephan Collardey en qualité de Country Manager Germany



Bordeaux, Boston, le 3 mars 2020 - 08h00 CET - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, fait le point sur son activité en Allemagne, pays stratégique.



Implanet, présent en Allemagne à travers sa filiale basée à Francfort (Implanet GmbH), annonce la nomination de Monsieur Stephan Collardey en tant que Country Manager Germany pour accélérer son développement commercial en direct sur le marché allemand. Ce marché du rachis dégénératif est le plus important d'Europe. Il est estimé à 300 millions de dollars, avec près de 1 000 chirurgiens actifs sur ce segment.



