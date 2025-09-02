Impinj plonge après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles d'un montant de 150 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions du fabricant de puces d'identification par radiofréquence Impinj PI.O ont chuté de 1,8 % dans les échanges prolongés à 182,45 $, alors qu'elle cherche à lever des capitaux ** PI, basée à Seattle, Washington, annonce une offre privée de 150 millions de dollars d'obligations convertibles à 4 ans (CBs)

** Elle prévoit d'utiliser le produit net pour l'échange d'une partie de ses obligations convertibles à 1,125 % en circulation, arrivant à échéance en 2027

** PI a également l'intention d'utiliser les liquidités disponibles pour payer le coût des appels plafonnés, les transactions dérivées utilisées pour compenser la dilution, et prévoit d'utiliser le reste du produit net de l'offre à des fins générales

** Avec environ 29 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 5,4 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** Les actions de PI ont terminé la séance régulière du mardi en baisse de 0,9 % à 185,74 $. Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 29% ** Les 7 analystes couvrant PI sont haussiers et le PT médian est de 176 $, en hausse par rapport aux 130 $ d'il y a deux mois, selon les données de LSEG