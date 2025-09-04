Impinj en baisse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 170 millions de dollars

4 septembre - ** Les actions du fabricant de puces d'identification par radiofréquence Impinj PI.O a baissé de 0,3 % à 193,98 $ sur un faible volume avant la cloche après une augmentation de capital supérieure à l'objectif ** Impinj, basé à Seattle, Washington, annonce une offre de 170 millions de dollars d'obligations convertibles à 4 ans à 0 %

** Le prix de conversion initial est fixé à 267,39 $, soit 37,5 % au-dessus de la dernière clôture de l'action ** Les actions de PI ont terminé la séance du mercredi en hausse de 4,7 % à 194,47 $ après que la société ait dévoilé mardi une offre de 150 millions de dollars sur

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre et les liquidités pour échanger 190 millions de dollars de capital de ses obligations à 1,125 % à échéance 2027, et 10 millions de dollars pour payer le coût des options d'achat plafonnées

** Le prix plafond des transactions d'options d'achat plafonnées est initialement de 340,32 $, ce qui représente une prime de 75 % par rapport à la dernière vente de l'action le mercredi

** Jusqu'au mercredi, l'action a progressé de ~34% depuis le début de l'année, contre 11% pour le Nasdaq .IXIC . ** Les 7 analystes couvrant PI sont tous haussiers et le PT médian est de 176 $, selon les données de LSEG