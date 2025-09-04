 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Impinj en baisse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 170 millions de dollars
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 14:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions du fabricant de puces d'identification par radiofréquence Impinj PI.O a baissé de 0,3 % à 193,98 $ sur un faible volume avant la cloche après une augmentation de capital supérieure à l'objectif ** Impinj, basé à Seattle, Washington, annonce une offre de 170 millions de dollars d'obligations convertibles à 4 ans à 0 %

** Le prix de conversion initial est fixé à 267,39 $, soit 37,5 % au-dessus de la dernière clôture de l'action ** Les actions de PI ont terminé la séance du mercredi en hausse de 4,7 % à 194,47 $ après que la société ait dévoilé mardi une offre de 150 millions de dollars sur

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre et les liquidités pour échanger 190 millions de dollars de capital de ses obligations à 1,125 % à échéance 2027, et 10 millions de dollars pour payer le coût des options d'achat plafonnées

** Le prix plafond des transactions d'options d'achat plafonnées est initialement de 340,32 $, ce qui représente une prime de 75 % par rapport à la dernière vente de l'action le mercredi

** Jusqu'au mercredi, l'action a progressé de ~34% depuis le début de l'année, contre 11% pour le Nasdaq .IXIC . ** Les 7 analystes couvrant PI sont tous haussiers et le PT médian est de 176 $, selon les données de LSEG

