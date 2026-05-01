Imperial Oil manque ses prévisions de bénéfices en raison des perturbations dans ses activités de raffinage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'action et ajout de détails de la conférence téléphonique au paragraphe 6) par Pranav Mathur

Le producteur de pétrole canadien Imperial Oil IMO.TO a déçu les estimations des analystes concernant son bénéfice du premier trimestre vendredi, la baisse des prix de vente du brut et des arrêts imprévus dans ses installations ayant réduit le débit de ses raffineries.

L'action de la société basée à Calgary, en Alberta, détenue majoritairement par le géant américain du pétrole et du gaz Exxon Mobil XOM.N , a reculé de 4 %.

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont resserré l'offre mondiale de pétrole, ce qui a fait grimper les prix des carburants, mais ces hausses n'ont pas suffi à compenser la baisse des prix de vente et la diminution des volumes en aval.

Le débit trimestriel des raffineries d'Imperial Oil est tombé à 384 000 barils par jour (bpd) au premier trimestre, contre 397 000 bpd un an plus tôt, tandis que le taux d'utilisation des capacités a reculé à 88 % contre 91 %, principalement en raison d'arrêts imprévus et de perturbations dans l'approvisionnement en matière première de brut synthétique.

Dans le cadre de son projet de sables bitumineux Syncrude, Imperial a connu des contretemps opérationnels dus à une panne imprévue du cokeur.

La société a déclaré lors de sa conférence téléphonique sur les résultats que les besoins de maintenance supplémentaires chez Syncrude ce trimestre l'ont amenée à reporter la révision prévue du cokeur à la fin de l'été.

Le prix de vente moyen du pétrole brut synthétique d'Imperial Oil a baissé à 96,13 dollars canadiens (XX,XX euros) le baril au cours du trimestre considéré, contre 98,79 dollars canadiens (XX,XX euros) le baril un an plus tôt, tandis que le Western Canada Select est resté globalement stable à 58,33 dollars (XX,XX euros) le baril.

La production en amont trimestrielle a toutefois légèrement augmenté pour atteindre 419 000 barils équivalent pétrole bruts par jour (boepd), contre 418 000 boepd bruts un an plus tôt.

La société a également déclaré que les mesures commerciales américaines introduites en 2025 et les droits de douane de rétorsion du Canada ne devraient pas avoir d'incidence significative sur sa situation financière ou ses activités.

Son bénéfice net a chuté à 940 millions de dollars canadiens (XX,XX millions d'euros) (692,96 millions de dollars (XX,XX millions d'euros), soit 1,94 dollar canadien (XX,XX euros) par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 1,29 milliard de dollars canadiens (XX,XX milliards d'euros), soit 2,52 dollars canadiens (XX,XX euros) par action, un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient à 995 millions de dollars canadiens (XX,XX millions d'euros), soit 2,47 dollars canadiens (XX,XX euros) par action, selon les données compilées par LSEG.

(1 $ = 1,3565 dollar canadien)