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Imperial Brands va supprimer des milliers d'emplois aux États-Unis et en Europe, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 16:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2, de la déclaration du porte-parole au point 3, ainsi que de détails et de contexte tout au long de l'article)

La société britannique Imperial Brands

IMB.L s'apprête à supprimer des milliers d'emplois sur ses principaux marchés, notamment aux États-Unis et en Europe, afin de réduire ses coûts , a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

L'action du fabricant de tabac a chuté de 5,3% à 2 643 pence à 14h24 GMT.

* La première phase des licenciements concernera le personnel des services des ressources humaines, des finances, des achats et de la chaîne d’approvisionnement de la filiale ITG Brands, qui couvre les États-Unis, la République dominicaine et Porto Rico, selon l’article.

* La deuxième phase visera les équipes juridiques, marketing, d’analyse et de veille stratégique de cette division; les salariés concernés devraient être informés en avril et les suppressions d’emplois débuteront en milieu d’année, selon Bloomberg.

* “À terme, les changements que nous mettons en œuvre auront un impact sur l’ensemble de notre présence sur les marchés mondiaux”, a déclaré un porte-parole de l’entreprise dans un communiqué, sans fournir de détails sur le nombre d’emplois concernés.

* Le fabricant de cigarettes Winston avait averti en mai d’une hausse des coûts liée à la guerre en Iran, alors que l’ensemble du secteur du tabac souffre d’un déclin irrémédiable des cigarettes traditionnelles et de défis réglementaires croissants.

* Imperial Brands, qui employait environ 25.800 personnes dans le monde à la fin de l’année 2025, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

* Certaines fonctions d’ITG Brand seront externalisées vers Capgemini SE, partenaire stratégique de la société CAPP.PA , avant la fin de l’année, a rapporté Bloomberg.

* L’entreprise a également pris contact avec les instances compétentes de l’Union européenne au sujet des licenciements prévus, qui font l’objet d’une consultation,ajoute le rapport.

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2 665,500 GBX LSE -4,50%
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