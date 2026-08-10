Imperial Brands va supprimer des milliers d'emplois aux États-Unis et en Europe, selon Bloomberg News

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La société britannique Imperial Brands

IMB.L s'apprête à supprimer des milliers d'emplois sur ses principaux marchés, notamment aux États-Unis et en Europe, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.