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Imperial Brands va supprimer des milliers d'emplois aux États-Unis et en Europe, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 16:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société britannique Imperial Brands

IMB.L s'apprête à supprimer des milliers d'emplois sur ses principaux marchés, notamment aux États-Unis et en Europe, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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