Impax décollecte de 92 millions de livres sur son exercice au 30 septembre

Impax, la société de gestion britannique dédiée aux investissements favorisant la transition vers une économie plus durable, a accusé des rachats nets de 92 millions de livres sur l’exercice au 30 septembre. La décollecte a concerné uniquement les actions cotées, qui ont vu sortir 144 millions, quand les marchés non cotés attiraient 49 millions et l’obligataire, 2 millions.

Les stratégies « environmental markets » ont subi des sorties de 1,7 milliard de livres. Impax note qu’une grosse partie de la décollecte vient des partenaires de distribution, dont BNP Paribas Asset Management, « notre canal le plus important pour cette gamme de stratégies thématiques ». En tout, la part des revenus annuels d’Impax issue de la gamme de Sicav de BNPP AM est tombée à 28?% contre 30?% l’année précédente. Le gestionnaire français est aussi actionnaire d’Impax.

Grâce à un effet marché, devises et performance positif, la société de gestion londonienne a vu ses encours augmenter, de 35,7 milliards de livres à 37,4 milliards de livres sur un an. Mais le bénéfice avant impôt a chuté de 28,2?% à 52,1 millions de livres.