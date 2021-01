Impax AM renforce son équipe de private equity

(NEWSManagers.com) - Impax Asset Management a recruté Sean Maguire au sein de son équipe private equity et infrastructures à Londres en tant que managing director. Son arrivée fait suite à celle de Casey Forester, qui avait rejoint l' équipe en tant que directeur et spécialiste des levées de fonds en octobre 2019. Sean Maguire a plus de 13 ans d' expérience dans l' industrie des énergies renouvelables. Dernièrement, il travaillait pour la société norvégienne Stakraft, qui avait racheté son précédent employeur, Element Power.

Impax est une société de gestion britannique spécialisée dans la transition vers une économie qui se veut plus durable.