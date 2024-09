Impax AM recrute un responsable de l’Europe du Nord

Impax Asset Management, société de gestion britannique détenue à 13,8?% par BNP Paribas Asset Management , a recruté Magnus Kristensen en tant que responsable de l’Europe du Nord pour piloter le développement et servir les clients dans la région. Le nouveau venu succède à Viktoria von Kunow, qui s’occupait jusqu’à présent du développement en Europe du Nord, et va pouvoir se concentrer sur les clients en Allemagne, Autriche et Suisse.

Magnus Kristensen arrive en provenance de Federated Hermes, où il a passé six ans en tant que responsable Europe du Nord. Avant cela, il a travaillé pour Jyske Bank, Neuberger Berman, Nykredit Asset Management et Thomson Reuters. Chez Impax AM, il sera rattaché à Paul Voûte, co-responsable du groupe clients chez Impax.

Impax AM est une société de gestion spécialisée dans la transition vers une économie plus durable, gérant près de 37 milliards de livres. L’arrivée de Magnus Kristensen coïncide avec l’expansion de la société en Europe du Nord, marquée par l’acquisition de la société de gestion danoise Absalon Corporate Credit cette année.

Laurence Marchal