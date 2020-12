Impax AM double sa collecte en 2020

(NEWSManagers.com) - Impax Asset Management a enregistré sur l' exercice au 30 septembre des souscriptions nettes de 3,5 milliards de livres, soit plus du double des capitaux levés en 2019 (1,4 milliard de livres). La société britannique a profité pleinement de l' engouement pour les stratégies de gestion durables, domaine dans lequel elle est spécialisée. Ses encours ont augmenté de 34 % à 20,2 milliards de livres à fin septembre. En octobre et novembre, Impax AM a encore attiré 1,9 milliard de livres, ce qui a contribué à augmenter ses encours à 23,4 milliards de livres au 30 novembre.

Le chiffre d' affaires a augmenté de 19 % à 87,5 millions de livres, tandis que le bénéfice d' exploitation ajusté a progressé de 29 % à 23,3 millions de livres.

Impax AM a rappelé avoir renouvelé récemment son accord de distribution avec BNP Paribas Asset Management. La société de gestion française détient 14 % de son partenaire britannique, après avoir vendu récemment 10 % du capital.