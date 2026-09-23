Immunovant en baisse après un revers concernant son médicament contre le lupus

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23 septembre - ** L'action de la société de biotechnologie Immunovant IMVT.O recule de 4,5 % à 35,6 dollars en pré-ouverture

** Le titre devrait ouvrir à son plus bas niveau depuis plus de trois mois, si cette baisse se confirme

** La société prévoit d’interrompre le développement de l’IMVT-1402 dans le traitement du lupus érythémateux cutané (CLE), le médicament n’ayant pas atteint la significativité statistique pour l’objectif principal de l’étude

** Le CLE est une maladie auto-immune de la peau qui provoque des éruptions cutanées et des lésions, souvent déclenchées par l’exposition au soleil

** L'action de Roivant Sciences ROIV.O , principal actionnaire d'IMVT, recule de 2,9 %

** 13 des 17 courtiers attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et 4 “conserver”; leur objectif de cours médian est de 47 dollars

** À la clôture d’hier, l’action IMVT affichait une hausse de 46,7 % depuis le début de l’année