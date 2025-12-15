Immunome progresse après les résultats positifs d'un traitement expérimental contre les tumeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Immunome IMNM.O font un bond de 30,3 % à 25,5 $ dans les transactions de pré-marché

** La société déclare que son traitement expérimental a atteint l'objectif principal d'un essai en phase finale

** La société testait le médicament, le varegacestat, sur des patients atteints de tumeurs desmoïdes en progression

** Les tumeurs desmoïdes sont des tumeurs non cancéreuses qui se développent dans le tissu conjonctif

** Le médicament a montré une réduction de 84% du risque de progression de la maladie ou de décès par rapport au placebo dans l'essai

** Le varegacestat a été généralement bien toléré, avec un profil de sécurité gérable - IMNM

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 84,3 % depuis le début de l'année