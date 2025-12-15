Immunome annonce des résultats d'études de phase avancée "knockout" pour un médicament contre une tumeur rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout des commentaires de l'entreprise au paragraphe 11 et des commentaires des analystes aux paragraphes 6 et 9) par Siddhi Mahatole

Immunome IMNM.O a déclaré lundi que son médicament expérimental avait atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée pour les patients atteints d'un type rare de tumeur, ce qui a fait grimper ses actions de 25 % dans les échanges du matin.

Les résultats de l'essai ont ouvert la voie à une bataille de haut niveau sur le marché de niche de la tumeur desmoïde, actuellement dominé par Ogsiveo de SpringWorks Therapeutics, que Merck KGaA MRCG.DE a acquis cette année.

Le médicament oral à prise unique quotidienne d'Immunome, le varegacestat, est testé chez des patients atteints de tumeurs desmoïdes, qui sont des excroissances non cancéreuses se développant dans le tissu conjonctif.

Bien qu'elles ne se propagent pas à d'autres parties du corps, elles peuvent réapparaître après un traitement.

L'essai a montré que le varegacestat améliorait significativement la survie sans progression par rapport à un placebo, réduisant de 84 % le risque de progression de la maladie ou de décès.

« Bien que les données d'efficacité semblent numériquement meilleures pour le varegacestat par rapport à l'Ogsiveo et que des données détaillées soient nécessaires pour évaluer pleinement la menace concurrentielle, nous estimons que cette menace est déjà largement anticipée par le marché », a déclaré Richard Vosser, analyste chez J.P. Morgan.

Le varegacestat appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de la gamma-sécrétase qui ciblent les voies liées aux tumeurs desmoïdes.

Dans l'étude de stade avancé portant sur 156 patients, 56 % de ceux qui ont reçu le médicament ont vu leurs tumeurs diminuer ou disparaître, contre seulement 9 % des patients sous placebo.

Cory Kasimov, analyste chez Evercore ISI, a qualifié ces données de "knock-out", notant que les investisseurs s'attendaient à un taux de réponse d'environ 50 % pour distinguer le médicament.

Immunome a déclaré que le traitement avait atteint tous les objectifs secondaires clés, y compris la réduction de la taille de la tumeur et le soulagement de la douleur par rapport au placebo, après 24 semaines de traitement.

Clay Siegall, directeur général d'Immunome, a déclaré que la société avait reçu l'intérêt d'entreprises envisageant des collaborations potentielles, mais que « par défaut, nous allons lancer ce médicament sur les principaux marchés ».

Le développeur de médicaments prévoit de demander l'approbation des États-Unis pour le varegacestat au deuxième trimestre 2026.