ImmunityBio monte en flèche après que la FDA a demandé des précisions sur l'utilisation plus large d'un médicament contre le cancer de la vessie
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 16:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

20 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments ImmunityBio IBRX.O augmentent de 31,3 % pour atteindre 7,22 $

** La société déclare qu'elle se prépare à soumettre à nouveau sa demande d'approbation aux États-Unis pour l'utilisation de son médicament contre le cancer de la vessie , Anktiva, dans un groupe plus large de patients, à la suite de nouvelles directives de la FDA

** La société indique que la FDA a demandé davantage d'informations, mais pas de nouveaux essais; elle prévoit de soumettre une nouvelle demande dans les 30 jours

** Les données à long terme montrent que presque tous les patients traités par Anktiva et le BCG ont survécu au moins trois ans et que plus de 80 % d'entre eux ont conservé leur vessie, évitant ainsi une intervention chirurgicale - IBRX

** Le BCG est un traitement du cancer de la vessie vieux de plusieurs décennies, fabriqué à partir d'une bactérie affaiblie qui aide le système immunitaire à attaquer les cellules cancéreuses

** Anktiva est déjà autorisé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Arabie Saoudite et sous conditions dans l'UE pour des utilisations connexes - IBRX

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~23% au cours de l'année écoulée

