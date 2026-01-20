ImmunityBio chute alors que la FDA demande plus d'informations sur la demande d'utilisation plus large pour le cancer de la vessie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments ImmunityBio IBRX.O chutent de 4,35 % à 5,28 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle se prépare à soumettre à nouveau sa demande d'approbation aux États-Unis pour l'utilisation du médicament Anktiva contre le cancer de la vessie dans un groupe plus large de patients, à la suite de nouvelles directives de la FDA américaine

** La société indique que la FDA a demandé davantage d'informations, mais pas de nouveaux essais; elle prévoit de soumettre une nouvelle demande dans les 30 jours

** Les données à long terme ont montré que presque tous les patients traités par Anktiva et le BCG ont survécu ≥3 ans et que plus de 80 % d'entre eux ont conservé leur vessie, évitant ainsi une intervention chirurgicale - IBRX

** Le BCG est un traitement du cancer de la vessie vieux de plusieurs décennies, fabriqué à partir d'une bactérie affaiblie qui aide le système immunitaire à attaquer les cellules cancéreuses

** L'Anktiva de la société est déjà autorisée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Arabie Saoudite et sous condition dans l'UE pour des utilisations connexes - IBRX

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~23% au cours de l'année écoulée