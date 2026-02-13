 Aller au contenu principal
Immunic bondit alors que la biotech lève jusqu'à 400 millions de dollars pour des essais de médicaments contre la sclérose en plaques
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 13:04

13 février - ** Les actions de la société de biotechnologie Immunic IMUX.O augmentent de 32 % à 1,15 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce qu'elle lève jusqu'à 400 millions de dollars pour financer les essais de phase finale du vidofludimus calcium, sa pilule expérimentale contre la sclérose en plaques

** La sclérose en plaques est une maladie progressive dans laquelle le système immunitaire attaque le cerveau et la moelle épinière, entraînant des symptômes tels que des troubles de la parole et de la coordination musculaire

** Le placement privé a été réalisé au prix du marché, le financement étant dirigé par l'investisseur existant BVF Partners, ainsi que par Aberdeen Investments, Janus Henderson Investors et OrbiMed, entre autres, a déclaré la société.

** La société indique que l'accord comprend 200 millions de dollars d'avance et 200 millions de dollars supplémentaires sous forme d'émission de bons de souscription

** La société prévoit des données sur l'étude de la sclérose en plaques récurrente en 2026, un dépôt de dossier aux États-Unis en 2027 et un lancement potentiel en 2028 - IMUX

** IMUX va également commencer à chercher un nouveau directeur général ayant une grande expertise commerciale dans le domaine de la sclérose en plaques, le cofondateur et directeur général Daniel Vitt prévoyant de passer à un nouveau rôle de cadre supérieur

** Les actions ont chuté d'environ 47 % en 2025

Valeurs associées

IMMUNIC
0,8750 USD NASDAQ +17,88%
