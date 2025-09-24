Immuneering augmente après les résultats positifs d'un essai sur le traitement du cancer du pancréas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions d'Immuneering IMRX.O , développeur de thérapies, augmentent de 38,5 % à 12,78 $ dans les échanges prolongés

** La société déclare que son traitement, IMM-1-104, a montré un taux de réponse global de 86 % en combinaison avec la gemcitabine au cours d'un essai de stade intermédiaire sur 9 mois de traitement chez les patients atteints de cancer du pancréas

** La société s'attend à ce que les autorités réglementaires donnent leur avis sur les plans d'essai au cours du quatrième trimestre

** Séparément, IMRX déclare que Sanofi SASY.PA a accepté d'acheter 25 millions de dollars de ses actions dans le cadre d'une transaction de placement privé qui devrait être clôturée en même temps que l'offre

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour faire avancer le développement préclinique et clinique de ses produits candidats

** À la dernière clôture, les actions ont plus que triplé depuis le début de l'année