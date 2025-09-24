 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Immuneering augmente après les résultats positifs d'un essai sur le traitement du cancer du pancréas
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 23:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions d'Immuneering IMRX.O , développeur de thérapies, augmentent de 38,5 % à 12,78 $ dans les échanges prolongés

** La société déclare que son traitement, IMM-1-104, a montré un taux de réponse global de 86 % en combinaison avec la gemcitabine au cours d'un essai de stade intermédiaire sur 9 mois de traitement chez les patients atteints de cancer du pancréas

** La société s'attend à ce que les autorités réglementaires donnent leur avis sur les plans d'essai au cours du quatrième trimestre

** Séparément, IMRX déclare que Sanofi SASY.PA a accepté d'acheter 25 millions de dollars de ses actions dans le cadre d'une transaction de placement privé qui devrait être clôturée en même temps que l'offre

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour faire avancer le développement préclinique et clinique de ses produits candidats

** À la dernière clôture, les actions ont plus que triplé depuis le début de l'année

Valeurs associées

IMMUNEERING RG-A
9,2300 USD NASDAQ +7,45%
SANOFI
79,500 EUR Euronext Paris +0,30%
