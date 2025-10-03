Immobilière Dassault : succès de l'augmentation de capital

(AOF) - Immobilière Dassault annonce le succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, lancée le 15 septembre 2025, qui a été souscrite à hauteur de 109,4 %. 659 727 actions ont été souscrites à titre irréductible, ce qui correspond à un taux d’exercice des droits préférentiels de souscription de 96,2 %. La souscription à titre réductible a porté sur 90 537 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 25 850 actions nouvelles. Le montant final brut de l'opération s'élève à 25,4 millions d'euros.

Cette opération se traduit par la création de 685 577 actions nouvelles dont le règlement-livraison interviendra le 7 octobre 2025.

