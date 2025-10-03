 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 088,70
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Immobilière Dassault : succès de l'augmentation de capital
information fournie par AOF 03/10/2025 à 08:42

(AOF) - Immobilière Dassault annonce le succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, lancée le 15 septembre 2025, qui a été souscrite à hauteur de 109,4 %. 659 727 actions ont été souscrites à titre irréductible, ce qui correspond à un taux d’exercice des droits préférentiels de souscription de 96,2 %. La souscription à titre réductible a porté sur 90 537 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 25 850 actions nouvelles. Le montant final brut de l'opération s'élève à 25,4 millions d'euros.

Cette opération se traduit par la création de 685 577 actions nouvelles dont le règlement-livraison interviendra le 7 octobre 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

IMMOB DASSAULT
53,600 EUR Euronext Paris -2,90%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank