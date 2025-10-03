 Aller au contenu principal
Immobilière Dassault procède à une augmentation de capital
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 13:22

Immobilière Dassault annonce que son augmentation de capital avec maintien du DPS, lancée le 15 septembre, a été souscrite à hauteur de 109,4%. Le montant final brut de l'opération s'élève à 25,4 MEUR et se traduit par la création de 685 577 actions nouvelles.

La foncière précise que 659 727 actions ont été souscrites à titre irréductible, soit un taux d'exercice des DPS de 96,2%. La souscription à titre réductible a porté sur 90 537 actions et ne sera donc que partiellement allouée, à hauteur de 25 850 actions nouvelles.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 7 octobre. Elles porteront jouissance courante et seront assimilables aux actions existantes déjà négociées sur Euronext Paris. Le capital social sera alors composé de 7 541 347 actions.

Valeurs associées

IMMOB DASSAULT
52,400 EUR Euronext Paris -5,07%
