Immobilière Dassault, Mercialys, GTT...les valeurs à suivre demain à Paris -

(AOF) - Atos

Le groupe informatique rendra compte de son chiffre d'affaires du premier trimestre.

DMS

Le spécialiste européen de l'imagerie médicale numérique précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Eiffage

Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 754,8 millions d'euros au 1er trimestre 2026, contre 741,7 millions d'euros au 1er trimestre 2025, soit une augmentation de 1,8 % ( 5,5 % pour Aliaé (A79)).

Ekinops

Le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

FDE

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2025-2026, le chiffre d'affaires de La Française de l'Energie s'est établi à 22 millions d'euros, stable en glissement annuel, avec une activité vente de gaz en hausse à 7,1 MEUR et un chiffre d'affaires vente d'électricité à 9 MEUR.

FDJ United

L'opérateur de jeux d'argent et de hasard présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

GTT

GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries portant sur la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur Celsius Tankers.

Immobilière Dassault

Les revenus locatifs s'inscrivent à 9,3 ME au premier trimestre 2026, en hausse de 17,4% par rapport à la même période en 2025. Les revenus prennent en compte notamment les loyers issus de l'immeuble situé au 88 rue de Rivoli (Paris 4ème) acquis fin juillet 2025. À périmètre constant, les revenus du trimestre ressortent à 7,8 MEUR, globalement stables

Mercialys

Malgré un contexte de consommation morose et des tensions géopolitiques mondiales, la foncière commerciale Mercialys affiche des indicateurs au vert au premier trimestre 2026. Portée par la transformation de ses sites, la société confirme ses objectifs annuels.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle livrera son chiffre d'

Thales

Le groupe de défense dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Vivendi

Le groupe de communication indiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Vusion

Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce physique signalera son chiffre d'affaires du premier trimestre.