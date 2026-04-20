Immobilière Dassault, Mercialys, GTT...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Atos
Le groupe informatique rendra compte de son chiffre d'affaires du premier trimestre.
DMS
Le spécialiste européen de l'imagerie médicale numérique précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Eiffage
Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 754,8 millions d'euros au 1er trimestre 2026, contre 741,7 millions d'euros au 1er trimestre 2025, soit une augmentation de 1,8 % ( 5,5 % pour Aliaé (A79)).
Ekinops
Le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
FDE
Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2025-2026, le chiffre d'affaires de La Française de l'Energie s'est établi à 22 millions d'euros, stable en glissement annuel, avec une activité vente de gaz en hausse à 7,1 MEUR et un chiffre d'affaires vente d'électricité à 9 MEUR.
FDJ United
L'opérateur de jeux d'argent et de hasard présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
GTT
GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries portant sur la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur Celsius Tankers.
Immobilière Dassault
Les revenus locatifs s'inscrivent à 9,3 ME au premier trimestre 2026, en hausse de 17,4% par rapport à la même période en 2025. Les revenus prennent en compte notamment les loyers issus de l'immeuble situé au 88 rue de Rivoli (Paris 4ème) acquis fin juillet 2025. À périmètre constant, les revenus du trimestre ressortent à 7,8 MEUR, globalement stables
Mercialys
Malgré un contexte de consommation morose et des tensions géopolitiques mondiales, la foncière commerciale Mercialys affiche des indicateurs au vert au premier trimestre 2026. Portée par la transformation de ses sites, la société confirme ses objectifs annuels.
Prodways
La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle livrera son chiffre d'
Thales
Le groupe de défense dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Vivendi
Le groupe de communication indiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Vusion
Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce physique signalera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
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