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Immobilière Dassault enregistre une hausse de 17,4% des revenus locatifs au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 18:14

Les revenus locatifs s'inscrivent à 9,3 ME au premier trimestre 2026, en hausse de 17,4% par rapport à la même période en 2025.


Les revenus prennent en compte notamment les loyers issus de l'immeuble situé au 88 rue de Rivoli (Paris 4ème) acquis fin juillet 2025.


À périmètre constant, les revenus du trimestre ressortent à 7,8 MEUR, globalement stables.


Cette évolution reflète principalement la hausse limitée des indices de révision des loyers ainsi que la vacance temporaire de certains locaux, liée à des travaux de rénovation.


Le taux d'occupation du patrimoine s'établit à 93,3% au 31 mars 2026, contre 93,2% au 31 décembre 2025.

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