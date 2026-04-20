Immobilière Dassault enregistre une hausse de 17,4% des revenus locatifs au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 18:14
Les revenus prennent en compte notamment les loyers issus de l'immeuble situé au 88 rue de Rivoli (Paris 4ème) acquis fin juillet 2025.
À périmètre constant, les revenus du trimestre ressortent à 7,8 MEUR, globalement stables.
Cette évolution reflète principalement la hausse limitée des indices de révision des loyers ainsi que la vacance temporaire de certains locaux, liée à des travaux de rénovation.
Le taux d'occupation du patrimoine s'établit à 93,3% au 31 mars 2026, contre 93,2% au 31 décembre 2025.
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