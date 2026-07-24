Immobilière Dassault enregistre des revenus locatifs en hausse de 8,9% à 18,2 MEUR

Les revenus locatifs atteignent 18,2 MEUR au 1er semestre 2026, soit une hausse de 8,9% par rapport au 1er semestre 2025. Cette progression est liée principalement à l'acquisition, fin juillet 2025, de l'immeuble situé au 88 rue de Rivoli (Paris 4ème).

À périmètre constant, les revenus locatifs ressortent à 15,7 MEUR contre 16,7 MEUR au 1er semestre 2025 qui intégrait notamment le dénouement positif d'une situation locative pour près de 0,9 MEUR.

Le résultat opérationnel courant progresse de 16,4% à 15,9 MEUR. Après prise en compte de l'ajustement négatif des valeurs des immeubles de placement de 4,5 MEUR, le résultat opérationnel ressort à 11,4 MEUR, contre 23,3 MEUR au 1er semestre 2025, ce dernier ayant bénéficié d'un ajustement positif des valeurs des immeubles à hauteur de 9,7 MEUR.

Après prise en compte du coût de l'endettement net, de l'ajustement des valeurs des instruments financiers de taux d'intérêts et des impôts courant (2,4 MEUR) et différé (124,2 MEUR) liés à l'évolution du régime SIIC, le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2026 s'inscrit à -118,8 MEUR.

Le cash-flow courant hors variation du BFR s'établit à 8,8 MEUR au 1er semestre 2026, en baisse de 15,7%, sous l'effet notamment d'une charge d'impôt sur les bénéfices de 2,4 MEUR. Retraité de cet impôt, il atteint 11,2 MEUR, en progression de 7,6% par rapport au 1er semestre 2025.

Au 30 juin 2026, le patrimoine d'Immobilière Dassault est composé de 15 actifs, situés dans les quartiers "prime" parisiens. Sa valeur hors droits est évaluée à 986,2 MEUR, quasi stable (-0,4%) par rapport à 990,4 MEUR au 31 décembre 2025.

Le taux d'occupation du patrimoine s'établit à 94,2% au 30 juin 2026 contre 93,2% au 31 décembre 2025, progression portée essentiellement par les deux nouveaux baux sur les boutiques vacantes du Passage Jouffroy (Paris 9ème).

Sur la base des capitaux propres consolidés part groupe au 30 juin 2026, l'actif net réévalué (hors droits) s'élève à 501,6 MEUR contre 636,1 MEUR au 31 décembre 2025, impacté par la comptabilisation des impôts courant et différé.

L'ANR Ajusté hors droits ressort ainsi à 66,58 EUR par action au 30 juin 2026, contre 84,53 EUR au 31 décembre 2025.