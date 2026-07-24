 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Immobilière Dassault enregistre des revenus locatifs en hausse de 8,9% à 18,2 MEUR
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 11:04
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Les revenus locatifs atteignent 18,2 MEUR au 1er semestre 2026, soit une hausse de 8,9% par rapport au 1er semestre 2025. Cette progression est liée principalement à l'acquisition, fin juillet 2025, de l'immeuble situé au 88 rue de Rivoli (Paris 4ème).

À périmètre constant, les revenus locatifs ressortent à 15,7 MEUR contre 16,7 MEUR au 1er semestre 2025 qui intégrait notamment le dénouement positif d'une situation locative pour près de 0,9 MEUR.

Le résultat opérationnel courant progresse de 16,4% à 15,9 MEUR. Après prise en compte de l'ajustement négatif des valeurs des immeubles de placement de 4,5 MEUR, le résultat opérationnel ressort à 11,4 MEUR, contre 23,3 MEUR au 1er semestre 2025, ce dernier ayant bénéficié d'un ajustement positif des valeurs des immeubles à hauteur de 9,7 MEUR.

Après prise en compte du coût de l'endettement net, de l'ajustement des valeurs des instruments financiers de taux d'intérêts et des impôts courant (2,4 MEUR) et différé (124,2 MEUR) liés à l'évolution du régime SIIC, le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2026 s'inscrit à -118,8 MEUR.

Le cash-flow courant hors variation du BFR s'établit à 8,8 MEUR au 1er semestre 2026, en baisse de 15,7%, sous l'effet notamment d'une charge d'impôt sur les bénéfices de 2,4 MEUR. Retraité de cet impôt, il atteint 11,2 MEUR, en progression de 7,6% par rapport au 1er semestre 2025.

Au 30 juin 2026, le patrimoine d'Immobilière Dassault est composé de 15 actifs, situés dans les quartiers "prime" parisiens. Sa valeur hors droits est évaluée à 986,2 MEUR, quasi stable (-0,4%) par rapport à 990,4 MEUR au 31 décembre 2025.

Le taux d'occupation du patrimoine s'établit à 94,2% au 30 juin 2026 contre 93,2% au 31 décembre 2025, progression portée essentiellement par les deux nouveaux baux sur les boutiques vacantes du Passage Jouffroy (Paris 9ème).

Sur la base des capitaux propres consolidés part groupe au 30 juin 2026, l'actif net réévalué (hors droits) s'élève à 501,6 MEUR contre 636,1 MEUR au 31 décembre 2025, impacté par la comptabilisation des impôts courant et différé.

L'ANR Ajusté hors droits ressort ainsi à 66,58 EUR par action au 30 juin 2026, contre 84,53 EUR au 31 décembre 2025.

Valeurs associées

IMMOB DASSAULT
46,700 EUR Euronext Paris -2,30%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Feu de broussailles à Cebreros, à l'ouest de Madrid, le 24 juillet 2026 ( AFP / Cesar MANSO )
    Incendies en Europe : les derniers développements
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:25 

    Voici les derniers développements sur le front des incendies en Europe, où les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles de juin et juillet. France: nouvelles ... Lire la suite

  • L'entrée de la ville de Biscarosse, dans le sud-ouest de la France, avec un ciel opacifié par la fumée d'un incendie de forêt, le 24 juillet 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Sud-Ouest: plus de 140.000 personnes évacuées, les flammes s'approchent de Bordeaux
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:08 

    Plus de 140.000 personnes évacuées et 22.000 hectares brûlés: les flammes continuent dans la nuit de vendredi à samedi de dévorer les Landes et surtout la Gironde, où les autorités s'inquiètent désormais pour Bordeaux et ont annoncé des dizaines de milliers d'évacuations ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 24/07/2026
    Top 5 IA du 24/07/2026
    information fournie par Libertify 25.07.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Accor, Argan, Carrefour, Johnson & Johnson, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font

  • Les pompiers combattent un incendie à Cebreros, à l'ouest de Madrid, le 24 juillet 2026 ( AFP / Cesar MANSO )
    Incendies hors de contrôle en France et en Espagne: plus de 160.000 évacuations
    information fournie par AFP 25.07.2026 04:58 

    Plus de 160.000 personnes ont dû quitter leur domicile depuis le milieu de semaine en France et en Espagne, avec sept communes supplémentaires en cours d'évacuation dans la nuit de vendredi à samedi près de la grande ville française de Bordeaux en raison d'un brasier ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Or
4 055,93 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank