Immobilière Dassault émet 685 577 actions nouvelles avec droits préférentiels de souscription maintenus

* Droits préférentiels de souscription détachés 17 septembre 2025, négociables sous code ISIN FR0014012NF1 jusqu’au 25 septembre 2025. * Période d’exercice des droits préférentiels de souscription fixée du 19 septembre 2025 au 29 septembre 2025, droits non exercés caducs à la clôture du 29 septembre 2025. * Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription réalisée via émission de 685 577 actions nouvelles à 37 EUR, produit brut 25 366 349 EUR. * Souscriptions reçues 27 759 768 EUR, sursouscription 109,4%, émission intégralement couverte. * Règlement-livraison prévu 7 octobre 2025, admission des actions nouvelles sur Euronext Paris le même jour. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Immobilière Dassault SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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