Immobilière Dassault: bénéfice net FY25 progresse à 28 millions d’euros

* Immobilière Dassault a publié un résultat net de 28 millions EUR, en hausse de 3,9%. * Revenus locatifs en progression de 15,8% à 34,5 millions EUR. * Résultat opérationnel quasi stable à 35,9 millions EUR, sur fond de moindre contribution des réévaluations d’immeubles de placement à 4 millions EUR. * Patrimoine immobilier (hors participation mise en équivalence) en hausse de 13% à 974,6 millions EUR, après l’acquisition d’un immeuble rue de Rivoli à Paris pour 106,2 millions EUR frais inclus. * Actif net réévalué par action à 84,34 EUR au 31 décembre 2025, contre 87,07 EUR un an plus tôt. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Immobilière Dassault SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/E7060CC53FF6A9CF9CCF63B3966665E29D97F6A5