Immobilière Dassault affiche un résultat net part Groupe en hausse de 3,6% en 2025
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 07:46
A périmètre constant, les revenus progressent de 9%, portés notamment par l'évolution favorable des indices de révision des loyers mais aussi par l'effet des nouveaux baux signés.
Le résultat opérationnel courant s'établit à 31,9 MEUR, en hausse de 19,1% par rapport à 2024, évolution liée à la hausse des revenus locatifs.
Le résultat opérationnel 2025 s'inscrit à 35,9 MEUR contre un résultat opérationnel de 36,8 MEUR en 2024, reflétant un résultat des ajustements des valeurs des immeubles de placement moindre en 2025 qu'en 2024.
Le résultat net part Groupe ressort à 28,3 MEUR au 31 décembre 2025, en légère progression de 3,6% par rapport à 2024.
Le cash?flow courant hors variation du BFR atteint 21,7 MEUR en 2025, en augmentation de 17,8% par rapport à 2024. Cette hausse est liée à la forte croissance des revenus locatifs qui compense largement la progression du coût de l'endettement.
L'ANR Ajusté hors droits s'établit à 84,5 EUR par action au 31 décembre 2025, contre 87,5 EUR au 31 décembre 2024, en baisse mécanique compte tenu de l'émission de 685 577 actions nouvelles à la suite de l'augmentation de capital.
Valeurs associées
|50,600 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
