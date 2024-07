Immobilier logistique: l’activité sur le marché locatif français en recul au 2ème trimestre (JLL)

(AOF) - Au 2ème trimestre 2024, le marché français de l’immobilier logistique a vu sa demande placée rester en-dessous des 700 000 m², avec 676 100 m² commercialisés sur les entrepôts de plus de 5 000 m². C’est ce qu’annonce JLL, cabinet de conseil en investissement en immobilier d’entreprise, précisant que ce niveau est en baisse de 6 % par rapport au 2ème trimestre 2023 (719 500 m²), et inférieur de 21 % à la moyenne décennale de 856 000 m². Sur le 1er semestre 2024, 1 391 000 m² ont été commercialisés contre1 827 100 m² un an plus tôt, soit une baisse de 24%.

"Sur 12 mois glissants, c'est-à-dire du 3ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2024, la demande placée conserve un niveau annuel satisfaisant en s'approchant du seuil des 3,5 millions de m² placés " modère cependant Olivier Durif, directeur France, Transaction Industrie et logistique chez JLL.