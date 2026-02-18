Leïla Shahid, ancienne représentante de la Palestine en France, est décédée

Leïla Shahid, alors Déléguée générale de Palestine en France, le 1er mai 2000 au palais de l'Elysée à Paris ( AFP / GEORGES GOBET )

La diplomate Leïla Shahid, ancienne représentante de la Palestine auprès de la France et de l'Union européenne, est décédée mercredi, a annoncé à l'AFP sa soeur Zeina, confirmant une information du quotidien Le Monde.

"Elle est morte aujourd'hui", a-t-elle dit, sans préciser les circonstances de son décès.

Son corps a été retrouvé mercredi à Lecques (Gard), où elle vivait, a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête.

Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un suicide, a ajouté cette source précisant qu'une enquête avait été ouverte pour "recherche des causes de la mort", comme c'est le cas en pareilles circonstances.

Selon Le Monde, Leïla Shahid, 76 ans, était gravement malade depuis plusieurs années.

Elle a été la voix et le visage de la Palestine en Europe, notamment en France où elle a été déléguée générale de l'Autorité palestinienne en France de 1994 à 2005, avant d'occuper les mêmes fonctions à Bruxelles auprès de l'UE durant la décennie suivante.

Elle avait également représenté l'OLP de Yasser Arafat en Irlande en 1989 et aux Pays-Bas où elle a vécu.

L'actuelle ambassadrice de la Palestine en France, Hala Abou-Hassira, a rendu hommage sur X "une ambassadrice iconique", déplorant "une immense perte pour la Palestine, et pour le monde qui croit en la justice".

"Elle restera cette voix forte et digne de la Palestine en France, infatigable militante de la paix", a salué sur X Karim Amellal, ancien délégué interministériel à la Méditerranée (2020-2025): "Elle m’avait permis de rencontrer Yasser Arafat et ouvert les portes d’une époque d’espoir, celle des accords d’Oslo. Un temps aujourd'hui si lointain. Une époque hélas révolue".

Née en 1949 au Liban, Leïla Shahid a été la première femme à représenter l'OLP à l'étranger. Elle compte parmi les premiers Palestiniens à avoir établi des contacts avec des Israéliens favorables à la paix.

Mme Shahid a effectuée ses études secondaires au Liban, puis une licence d'anthropologie à l'Université américaine de Beyrouth. Elle était mariée à un écrivain marocain.